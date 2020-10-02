"Спартак" отдал футболиста Мирзова в аренду "Химкам"

Полузащитник Резиуан Мирзов на правах аренды перешел из столичного "Спартака" в футбольный клуб "Химки", сообщается на официальном сайте подмосковной команды. Соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона, в новой команде игрок будет выступать под 11-м номером.

Мирзов признался, что от перехода у него "только положительные эмоции", потому что перешел в клуб, где его "хотели видеть" руководство и главный тренер.

"Я уже знаком с Игорем Черевченко. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском "Арсенале", отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть", - сказал 27-летний вингер.

Мирзов перешел в "Спартак" в июле прошлого года из тульского "Арсенала". Всего за москвичей он провел 28 матчей и забил один мяч. В текущем сезоне Мирзов фактически не принимал участие в играх "красно-белых", проведя на поле в общей сложности две минуты.