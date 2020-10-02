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Рубрика: Спорт

"Спартак" уступил ЦСКА, несмотря на гол Кутейкина от своих ворот

Текст: Максим Домчев
В столичном дерби в КХЛ "Спартак" уступил ЦСКА с разницей в одну шайбу - 4:5.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Спартак" проводил второе дерби за несколько дней. Ранее команда Олега Знарка в серии буллитов сумела переиграть "Динамо". ЦСКА же для красно-белых традиционно крайне неудобный соперник.

Фото: РИА Новости
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Начало встречи осталось за "Спартаком". Максим Цыплаков и Робин Ганзл дважды поразили ворота армейцев, но незадолго до перерыва Павел Карнаухов сократил отставание до минимума. Армеец Брэнден Лайпсик сравнял счет в начале второго периода.

Следующий гол получился немного курьезным. В составе "Спартака" играет защитник Андрей Кутейкин, который славится умением забрасывать шайбы после бросков из средней зоны. На этот раз он приложился от своей синей линии, и голкипер армейцев с броском не справился. Следом Павел Карнаухов забросил две шайбы, оформив хет-трик. "Спартак" после броска Лукаша Радила счет сравнял, но все тот же Лайпсик принес ЦСКА победу.

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