США готовы принять только 15 тысяч беженцев в 2021 году

Белый дом предложил сократить помощь беженцам в следующем финансовом году. В рамках специальной программы Соединенные Штаты готовы принять только 15 тысяч человек. Остальным будет отказано в предоставлении статуса, позволяющего легально находиться на территории США, пишет ТАСС со ссылкой на американский госдеп. Отмечается, что в этом году лимит был 18 тысяч человек, что почти в два раза меньше, чем в прошлом.

"Предложение президента о расселении беженцев в 2021 финансовом году отражает продолжающуюся приверженность администрации тому, чтобы отдавать приоритет безопасности и благополучию американцев", - говорится в распространенном госдепом заявлении.

Внешнеполитическое ведомство прогнозирует, что в следующем году свыше 300 тысяч мигрантов попросят предоставить им статус беженца.