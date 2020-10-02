Суд в США заблокировал действие указа Трампа о трудовых визах

Американский суд частично заблокировал действие указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Исковая жалоба поступила со стороны Национальной ассоциации промышленников, Торговой палаты США, Национальной федерации розничной торговли, а также организации TechNet, которые объединяют сотни тысяч компаний. Истцы требовали заблокировать действие указа главы американской администрации применительно к работникам сотрудничающих с ними фирм, пишет ТАСС.

Напомним, в июне глава Белого дома подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца 2020 года. Речь шла о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинстве документов категории J, кроме того, новые грин-карты не будут предоставляться до 31 декабря. Трамп принял это решение, исходя из данных об уровне безработицы в стране и в связи с введенными ограничительными мерами по коронавирусу.

Ранее суд также запретил властям США повышать пошлины для иммигрантов при оформлении документов. Эти новшества должны были вступить в силу со второго октября. В результате стоимость оформления всех бумаг выросла бы в разы. При этом впервые предлагалось ввести оплату в 50 долларов для подачи заявления беженца на убежище в США.