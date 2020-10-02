Торги на Токийской фондовой бирже возобновились после крупного сбоя

Сегодня возобновилась работа крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи после масштабного сбоя. Операции начались по расписанию - в девять утра по местному времени, свидетельствуют данные торгов.

Сбой на ТФБ остановил и другие фондовые биржи Японии - в Саппоро, Нагое и Фукуоке. В четверг работали только фондовая биржа Осаки и Токийская товарно-сырьевая биржа, где, в частности, торгуются нефтяные фьючерсы, пишет ТАСС.

Напомним, первого октября Токийская фондовая биржа не работала в течение всего дня. По словам ее директора Коитиро Мияхара, сбой был вызван неисправностью в системном оборудовании площадки. Признаки кибератаки отсутствуют. Добавим, что последний раз крупные сбои на ТФБ происходили в 2005 и 2006 годах, но тогда торги приостанавливались на несколько часов.