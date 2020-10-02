Трамп ушел на карантин

Согласно рекомендациям Центров по контролю за заболеваниями США в части карантина люди, которые были в тесном контакте с кем-то, кто болен коронавирусом должны оставаться дома в течение 14 дней после последнего контакта с человеком, у которого есть COVID-19.

Дональд Трамп и его супруга Мелания сдали в четверг вечером экстренный тест на коронавирус после обнаружения COVID-19 у главного советника президента США, которая ежедневного контактировала с первым лицом государства.

"У нее действительно положительный результат теста, я только что слышал об этом. Она трудолюбивая. Она часто носит маски, но ее результат оказался положительным. Тогда я просто пошел, и сдал тест, и первая леди только что сдала тест", - сказал Трамп по телефону в прямом эфире Fox News. Трамп предположил, что Хикс могла заразиться коронавирусом в результате общения с носителем вируса на одном из мероприятий.

"Она очень теплый человек. Ей приходится нелегко, когда к ней подходят солдаты и полицейские, вы знаете, она хочет хорошо с ними обращаться, а не говорить: "Держитесь подальше, я не могу подойти к вам". Это очень и очень тяжелая болезнь", - сказал глава Белого дома. "Президент очень серьезно относится к здоровью и безопасности себя и всех, кто работает в поддержку него и американского народа", - сказал CNN пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир, когда его спросили об уровне контактов между Хиксом и Трампом.

В последнее время Хикс несколько раз ездила с президентом по стране в рамках предвыборной кампании, в том числе на дебаты в Кливленде во вторник, и был замечен на борту Marine One вместе с несколькими другими ближайшими помощниками президента - Джаредом Кушнером, Дэном Скавино и Николасом Луной. При этом ни один из них не был в масках в среду, когда Трамп направлялся на митинг в Миннесоте, сообщает CNN. В публичном расписании президента, опубликованном его штабом поздно вечером в четверг, предполагается, что он не будет соблюдать карантин. Трамп посетит мероприятие по сбору средств на свои избирательные нужды в Вашингтоне и отправится в Санфорд, штат Флорида, на предвыборный митинг в пятницу.

Новости о положительном результате теста Хикс появились на фоне продолжающихся усилий администрации Трампа по явному игнорированию науки и передовой практики общественного здравоохранения во время пандемии, при этом сотрудники Белого дома активно избегают ношения масок, а президент игнорирует рекомендации своей собственной целевой группы по коронавирусу, продолжая напряженную работу.