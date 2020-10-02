Трамп вернет в кодекс "морских котиков" слова "мужчина" и "братство"

Приказ, исключивший из кодекса принципов "морских котиков" - элитного спецназа ВМС США - такие слова, как "мужчина" и "братство", будет немедленно отменен. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter, назвав этот приказ "смехотворным".

Кодекс принципов "морских котиков" опубликован на сайте Командования специальных операций ВМС США. В сентябре издание American Military News сообщило, что его текст подвергся гендерно нейтральному редактированию. Так, "братство" заменили на "группу морских воинов", а выражение "обычные мужчины с необычными желаниями" на "обычные граждане с необычными желаниями", пишет РИА Новости.

По словам представителя командования Мэтью Страупа, необходимость внесения изменений была вызвана тем, что в морской спецназ США теперь разрешено принимать женщин.