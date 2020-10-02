UFC готовит сюрприз Нурмагомедову в случае победы над Гэтжи

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о том, что ждет Хабиба в случае победы над Джастином Гэтжи.

24 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 254, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в легком весе между обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. По словам менеджера чемпиона, после защиты титула спортсмена из России ждет сюрприз от UFC.

"Я гарантирую вам, что этим сюрпризом не будет бой с Конором Макгрегором или Жоржем Сен-Пьером. Это полностью между мной и Дана Уайтом. Это будет нечто большое. Но давайте проявим уважение к Джастину. Это лучший титульный бой легковесов в истории", - написал Абдель-Азиз в Twitter https://twitter.com/AliAbdelaziz00/status/1311792437459705856.

Сам Нурмагомедов, на счету которого 28 побед в 28 боях, пока не знает, что его ожидает после защиты титула. Однако он заявил, что продолжает карьеру не ради денег, а для того, чтобы соревноваться и доказывать, что он лучший в мире.

"Не думаю, что завершу карьеру после боя с Гэтжи, - сказал Нурмагомедов. - Есть несколько вариантов того, что будет дальше, но подумаем об этом после боя. Дана сказал, что после Гэтжи у него есть для меня нечто особенное. Я ответил, что поговорим об этом после боя. Уайт ответил, что у них есть для меня что-то особенное. Посмотрим".