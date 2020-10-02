Указ губернатора Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 153 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в абзаце четвёртом слова ", в том числе с участием зрителей до 50 % вместимости спортивного объекта," исключить;

б) в абзаце пятом слова "с участием зрителей до 50 % вместимости объектов" заменить словами "на объектах";

2) подпункт 3.2.2 подпункта 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.2.2. Ограничить количество участников с учётом площади места проведения массового мероприятия из расчёта 4 квадратных метра на 1 человека, но не более 30 % вместимости соответствующего объекта.";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Осуществлять деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовых форм и форм собственности исключительно с использованием дистанционных технологий.";

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу (далее - лица группы риска), с 5 октября 2020 года не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведённых на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

При выходе за пределы места проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также максимально ограничить очное взаимодействие с другими лицами.

Рекомендации, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на работников медицинских организаций.";

5) подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7.3. Рекомендовать:

7.3.1. С 5 октября 2020 года перевести не менее 30 % штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы, в том числе в приоритетном порядке лиц группы риска. При наличии возможности предоставить лицам группы риска отпуска.

7.3.2. Принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

7.3.3. Принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

7.3.4. Ввести запрет на выезд работников в зарубежные командировки, а также рекомендовать работникам воздержаться от поездок за рубеж в период нахождения в очередных отпусках.

7.3.5. Проводить тестирование на наличие COVID-19 в отношении работников, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением между субъектами Российской Федерации.";

6) пункт 8 дополнить подпунктами 8.4-8.6 следующего содержания:

"8.4. С 5 октября 2020 года:

8.4.1. Усилить контроль за обеспечением проведения при входе в здания ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в них обучающихся и их родителей (законных представителей), работников с признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), а также за использованием работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) в указанные организации не допускаются.

8.4.2. Увеличить кратность проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на регулярное обеззараживание воздуха с использованием необходимого оборудования, усиление дезинфекционного режима в помещениях, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков.

8.4.3. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования и (или) основных программ профессионального обучения, образовательных программ высшего образования:

усилить контроль за использованием обучающимися и работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания;

перевести педагогических работников, относящихся к лицам из группы риска, на дистанционный режим работы (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами) (допускать к очному проведению учебных занятий по согласованию).

8.4.4. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения предусмотреть внесение изменений в график учебного процесса с предоставлением возможности проведения учебных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения не менее одного учебного дня в неделю.

8.5. Установить каникулы с 5 по 18 октября 2020 года для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

При этом с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации и по согласованию с учредителем принимать решение об изменении календарного учебного графика (учебного плана), в том числе об изменении времени каникул.

8.6. Осуществлять с 5 по 18 октября 2020 года реализацию программ дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий.";

7) пункт 12 дополнить подпунктом 12.4 следующего содержания:

"12.4. Совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области в пределах установленной компетенции усилить контроль за соблюдением гражданами и организациями обязательных для исполнения правил поведения, установленных настоящим указом, уделив особое внимание общественным местам.";

8) пункт 13 дополнить подпунктом 13.12 следующего содержания:

"13.12. Создать рабочую группу с привлечением по согласованию представителей регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" и Ассоциации содействия развитию здравоохранения "Медицинская Палата Ульяновской области" для осуществления контроля за соблюдением государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской области санитарных правил и норм, методических рекомендаций Роспотребнадзора и приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующих организацию оказания медицинской помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

9) подпункт 14.2 пункта 14 после слова "Обеспечить" дополнить словами "с привлечением волонтёров (добровольцев)";

10) пункт 16 дополнить подпунктом 16.5 следующего содержания:

"16.5. Обеспечить:

16.5.1. Контроль за исполнением образовательными организациями пункта 8 настоящего указа.

16.5.2. В период каникул во взаимодействии с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области, Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области, Министерством молодёжной политики Ульяновской области и подведомственными им организациями обеспечить проведение воспитательных, познавательных, развивающих и конкурсных мероприятий для обучающихся исключительно с использованием дистанционных технологий, в том числе онлайн-лагерей.

16.5.3. Утвердить порядок проведения в период каникул воспитательных, познавательных, развивающих и конкурсных мероприятий для обучающихся исключительно с использованием дистанционных технологий (в онлайн-режиме).

16.5.4. С 5 октября 2020 года осуществлять в ежедневном режиме мониторинг занятости обучающихся образовательных организаций в период каникул.";

11) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Рекомендовать:

20.1. Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области:

20.1.1. Совместно с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

20.1.2. Активизировать проведение мероприятий федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением хозяйствующими субъектами установленных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также обязательных правил поведения по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

При выявлении случаев несоблюдения (нарушения) указанных требований и правил составлять административные протоколы об административных правонарушениях по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

20.1.3. Увеличить кратность проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.

20.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области:

20.2.1. Усилить контроль за соблюдением гражданами установленных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности, уделив особое внимание местам массового пребывания людей, транспорту общего пользования, объектам торговли и общественного питания.

При выявлении случаев несоблюдения (нарушения) указанных требований и правил составлять административные протоколы об административных правонарушениях по статье 20.61 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

20.2.2. Активизировать проведение с населением разъяснительной работы по соблюдению обязательных для исполнения правил поведения, установленных санитарно-эпидемиологическим законодательством и настоящим указом.

20.3. Местным администрациям муниципальных образований Ульяновской области организовать неукоснительное соблюдение обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения, установленных настоящим указом, принимать дополнительные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и предписаний Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора, в том числе:

обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных и обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в местах общего пользования;

осуществлять постоянный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в транспорте общего пользования, на объектах торговли и оказания услуг, в образовательных организациях.

20.4. Руководителям хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих сооружения по очистке сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззараживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционного режима и производственного контроля сточных вод.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







