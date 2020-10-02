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Рубрика: В мире

В Британии изолировали оскорблявших посетителей парка попугаев

Текст: Максим Макарычев
Британский парк дикой природы был вынужден изолировать пять попугаев за плохое поведение. Птицы, соревнуясь, произносили непечатные слова в присутствии посетителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в парк не так давно. Пернатые еще во время карантина шокировали персонал произносимыми вслух нецензурными выражениями, сообщает Associated Press. "Мы привыкли к ругательствам попугаев, но такое у нас впервые - чтобы пять птиц ругались синхронно и одновременно, - сказал исполнительный директор центра Стив Николс. - Большая часть африканских серых попугаев, а их у нас 200, обычно молчат на улице при виде посетителей, но почему-то этим пятерым очень нравится браниться".

Фото: iStock
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По словам Николса, никто из посетителей зоопарка не жаловался на пернатых. "Когда попугай говорит "отвали", это забавно", - сказал директор центра. Тем не менее, смотрители решили, что попугаев лучше держать подальше от детей. Птиц разделили и перевели в разные районы центра дикой природы, чтобы они не провоцировали друг друга.

Николс рассказал BBC News, что попугаев заводит реакция людей на их слова. Администрация парка опасается, что попугаи могут научить ненормативной лексике других сородичей. Ругающиеся попугаи - не единственные известные птицы в этом центре дикой природы.

В сентябре попугай по имени Чико стал популярным после того, как спел песню Бейонсе "If I Were A Boy" ("Если бы я была парнем").

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