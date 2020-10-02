В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

За сутки в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусом. Это наибольший показатель с начала пандемии, сообщают СМИ, ссылаясь на минздрав Чешской Рреспублики.

Как пишет чешское издание Novinky со ссылкой на ведомство, за 24 часа скончались 12 человек с COVID-19. Всего за время пандемии в стране выявлено 74 255 зараженных, из которых 678 скончались.

Ранее чешские власти приняли решение о введении режима ЧС на 30 дней с понедельника, 5 октября.

Непростая ситуация складывается и в других европейских странах. Париж 5 октября может быть объявлен зоной максимальной опасности из-за коронавируса, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

В Италии впервые с весны число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки превысило 2 тысячи случаев. Антирекорды по числу новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали на Украине (4069 человек), в Румынии (2158 человек), Польше (1967 человек) и Молдавии (1013 человек).