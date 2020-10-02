В Корее вышли книги, посвященные отношениям Сеула с Россией

30 сентября Российская Федерация и Республика Корея отметили 30-летний юбилей с момента установления официальных дипломатических отношений.

За прошедшие три десятка лет наши страны и народы сумели значительно сблизиться, лучше узнать друг друга, достигли немалых успехов, но в то же время стоит признать, что пока еще много и "белых пятен" в восприятии и понимании, хватает также и сфер, где заложенный потенциал пока не удалось полностью реализовать.

В этой связи ценно и отрадно, что в последнее время в Южной Корее в том числе и в связи с юбилеем дипломатических отношений появилась целая серия книг известных корейских специалистов, которые хорошо знают Россию, работали и работают на поприще развития российско-корейских связей. В своих произведениях эксперты обобщают опыт, указывают как на достижения, так и проблемы, предлагая свои идеи по оживлению двустороннего сотрудничества.

Одна из таких книг написана директором Института евроазиатской стратегии Пак Пён Хваном, который несколько десятков лет проработал на ответственных должностях в министерстве иностранных дел Республики Корея, более десятка лет находился в России и странах СНГ и прекрасно владеет русским языком. В книге "Почему в дипломатии Кореи нет России?" автор на основе своего богатого опыта разбирает самые разные аспекты двусторонних отношений, поясняя и "подводные течения" взаимодействия между Москвой и Сеулом. Господин Пак раскрывает те аспекты, которые подчас не видны стороннему наблюдателю.

Книга ориентирована в первую очередь на корейского читателя и в этой связи ее другое большое достоинство заключается в том, что она позволяет корейцам взглянуть на различные, в том числе конфликтные и спорные ситуации, с той точки зрения, как она видится большинству россиян, что безусловно помогает лучше понять мотивы действий и поступков Российской Федерации.

Пак Пён Хван также рассуждает по поводу перспектив развития двусторонних отношений РФ и РК, делая свои конкретные предложения и указывая при этом на существующие проблемы, которые следует решить, и препятствия, которые следует устранить.

Другая книга, на которую хотелось бы обратить внимание в свете юбилея российско-корейских дипломатических отношений - "Эстетика континента, поэтика парадокса", подготовленная коллективом авторов во главе с профессором-русистом Ким Хён Тхэком.

Книга представляет собой собрание работ, в которых каждый из авторов через свой опыт анализирует роль России для Кореи, оценивает три десятка лет двусторонних отношений и предлагает свои варианты дальнейшего развития связей. Всего в подготовке этой книги приняли участие 27 известных корейских экспертов по России - ученые, профессора, лингвисты, литераторы, артисты театра и балета, бизнесмены, журналисты, инженеры, научные сотрудники, переводчики и другие. У каждого свой уникальный опыт, у каждого свой угол, под которым они видели и видят Россию, а потому их рассказы позволяют комплексно оценить самые разные сферы двустороннего сотрудничества.

Рассказы специалистов по России разделены на четыре сферы: литература-искусство, мировоззрение-идеология, бизнес-деловые связи, наука-образование. В своих повествованиях авторы признаются в любви к России, но при этом указывают на ее проблемы, говорят об успешных проектах и работах, но не забывают и вспомнить про препятствия, обобщают то, чему корейцы могли бы поучиться у России и россиян, но также дают свои советы и рекомендации.

В целом можно сказать, что обе упомянутые книги - "Почему в дипломатии Кореи нет России?" и "Эстетика континента, поэтика парадокса" - крайне познавательны и интересны. Они выступают в качестве зеркал, в которых хорошо отражены история, настоящее и спрогнозировано будущее российско-южнокорейских отношений.

Для россиян отдельная ценность книг в том, что произведения позволяют взглянуть на себя и на Россию со стороны, глазами людей Страны утренней свежести. Авторы обеих книг - действительно авторитетные специалисты, влиятельные эксперты по тем или иным сферам российской-корейских отношений, а потому к мнению таких людей как минимум стоит прислушаться.