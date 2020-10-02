В Мадриде ограничили передвижение граждан из-за второй волны пандемии

Испанская столица переходит на осадное положение из-за угрозы второй волны пандемии. Въезд и выезд из Мадрида по решению властей будет ограничен с вечера пятницы, передает информационное агентство EFE.

Жители Мадрида теперь не смогут передвигаться за периметр города без особой необходимости. Исключение сделано для поездок на работу, учебу или к врачу. Кроме того, вводится запрет даже на семейные посиделки с участием более шести человек.

Коммерсантов обязали существенно снизить максимальное количество покупателей, которые могут одновременно находиться в магазине. Также вводятся ограничения на работу церквей.

Сообщается, что указанные меры скажутся на жизни по меньшей мере 4 миллионов человек.

Напомним, в настоящее время в стране каждый третий новый случай заболевания фиксируется именно в столичном регионе.