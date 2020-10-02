В Минске заявили о важности парламентской дипломатии

На дальнейшее развитие диалога и взаимодействие с партнерами в рамках Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, ассамблеи ОДКБ и межпарламентского союза ориентировала своих коллег 2 октября спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова.

Очевидно, заявила она на открытии четвертой сессии Совета Республики, что эти площадки "необходимо шире использовать для объективного информирования о ситуации в Беларуси, продвижения парламентскими методами внешнеполитических и внешнеэкономических интересов государства".

Народ Беларуси, подчеркнула она, сделал свой выбор в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. В пользу стабильности, мира, спокойствия, проводимой в стране политики, в центре которой человек. Однако, по ее словам, продолжается беспрецедентная информационная атака на республику со стороны западных государств. Распространяется лживая и недостоверная информация о стране. Откровенные фейки и домыслы используются с целью подорвать согласие в обществе, посеять недоверие к власти и сформировать протестное движение.

Члены верхней палаты, заявила Кочанова, решительно осуждают грубое и бесцеремонное вмешательство Польши, Литвы, Латвии, Украины и других зарубежных стран во внутренние дела РБ, отметив в очередной раз, что белорусский народ, самостоятельно будет решать судьбу своей страны, продолжит работать над эволюционным развитием экономики, политической системы, социальной и гуманитарной сфер. "И для этого в стране есть хорошая форма народовластия - Всебелорусское народное собрание", - напомнила она.

Именно на этой площадке, уверена спикер, с участием представителей всего общества, в формате открытого диалога, и будут выкристаллизованы "актуальные направления совершенствования государственного и общественного устройства в рамках конституционной реформы". Кроме того, полагает она, участники столь масштабного форума смогут определить стратегические направления социально-экономического развития государства на ближайшую пятилетку.

Буквально несколько дней назад, напомнила Кочанова, завершил свою работу VII Форум регионов Беларуси и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

Общность пройденного исторического пути, пережитые вместе эпохальные события, по ее мнению, являются важным консолидирующим фактором, способствующим сплоченности и укреплению единства белорусов и россиян. В целях дальнейшего сближения братских народов, обеспечения стабильности и безопасности государств чрезвычайно важно максимально использовать богатый и разноплановый потенциал сотрудничества, убеждена парламентарий.

Это, добавила оратор, особенно актуально в современном мире, когда исторические факты, связанные с Великой Отечественной войной, все чаще искажаются и фальсифицируются. Не случайно, по ее мнению, участники форума подтвердили намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов минувшей войны, акцентировав внимание на важности сохранения мира и безопасности, а также на необходимости патриотического воспитания молодежи.