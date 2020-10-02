В Москве отметили день рождения Махатмы Ганди

В Москве 2 октября посол Индии в России Бала Венкатеш Варма провел торжественные церемонии, посвященные дню рождения индийского гуманиста и политика Махатмы Ганди.

Венки из оранжевых бархатцев, которые традиционно используются в индийских цветочных гирляндах, были возложены к двум памятникам Ганди в Москве - на Ломоносовском проспекте и во дворе посольства Индии на улице Воронцово поле.

В своем выступлении посол напомнил о тесных связях Ганди с Россией, в частности - о его переписке со Львом Толстым, которая продолжалась несколько лет, вплоть до смерти русского писателя в 1910 году. Позднее в своей автобиографии Ганди писал, что Толстой оказал огромное влияние на его жизнь и мировоззрение, в том числе - на идею ненасильственного протеста.

Посол напомнил, что в конце сентября 2019 года, накануне 150-летия со дня рождения Ганди, в Ясной Поляне прошли выставка и академическая конференция, посвященные отношениям двух философов.

Варма также рассказал об укреплении связей между Индией и Россией. Так, по его словам, следующая встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди может состояться в Индии. Даты саммита, однако, еще не определены и будут зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

На церемонии был презентован сборник работ "Махатма Ганди и современный мир", подготовленный Центром индийских исследований Института востоковедения РАН (ИВ РАН).

Директор ИВ РАН Аликбер Аликберов, выступая с приветственным словом, отметил, что "нынешнее доминирование Запада - не навсегда. Сотрудничество России с Индией может создать новую идеологию, основанную на идеях Ганди".