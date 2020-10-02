В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать рыбу

Более 17 тонн рыбы и морепродуктов изъято из оборота и направлено на утилизацию в первой половине этого года, сообщили в Роспотребнадзоре. Товар забраковали по результатам исследований на санитарно-химические, микробиологические, физико-химические, паразитологические показатели и радиоактивные вещества. Всего было взято 27996 тысяч проб.

Так, по санитарно-химическим показателям 6 из 3776 (0,16 %) исследованных проб не отвечали установленным требованиям, по микробиологическим показателям - 802 из 13006 (6,17 %), а по паразитологическим - 47 из 3909 (1,2 %).

В Роспотребнадзоре предупредили, что производители рыбы и морепродуктов часто не соблюдают требования нормативной документации, а эти нарушения неблагоприятно сказываются на потребительских свойствах продукции. "Только при внимательном подходе к выбору рыбы можно избежать неприятных ситуаций с покупкой некачественной продукции", - следует из сообщения ведомства.

В нем также говорится, что приобретать рыбу следует в магазинах, оборудованных холодильными и морозильными камерами. Необходимо обращать внимание на ее внешний вид: она должна быть без пятен, глаза - ясные (не мутные), выпуклые, чешуя блестящая, с легким налетом. Филе мороженой рыбы должно быть упругим, без "лохмотьев", не слипшееся между собой и без снеговой шубы. Это показатели свежей продукции, которую не подвергали разморозке и повторной заморозке. У рыбы не должно быть посторонних запахов.