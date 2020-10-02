В России создадут новейшую военную систему контроля космического пространства

В России будет создана новейшая военная система контроля космоса, которая обеспечит непрерывное наблюдение за околоземным пространством. Об этом рассказал командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

Сеть специализированных оптикоэлектронных комплексов и радиотехнического контроля нового поколения будет развернута на территории страны в ближайшие годы: в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму, рассказал Вышинский в интервью газете Вооруженных сил России "Красная звезда".

Благодаря новой системе специалисты смогут постоянно контролировать околоземное пространство "по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот". Комплексы построены с применением современных технологий и элементной базы, что в разы увеличивает их боевые возможности, отметил генерал-лейтенант.

Вышинский также рассказал, что специалисты ВКС в этом году зафиксировали и отследили более 60 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет, а также ракет космического назначения. Взято на сопровождение более 1,5 тысячи новых космических объектов. Российская орбитальная группировка насчитывает сегодня более 150 космических аппаратов.