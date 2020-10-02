В сентябре россияне на 153% увеличили покупки пива в магазинах у дома

За сентябрь 2020 года россияне значительно, более чем на 150%, увеличили покупки пива в магазинах у дома и специализированных алкомаркетах, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Следует из данных исследования рынка продаж пива, проведенных оператором фискальных данных "Первый ОФД".

"В разбивке по каналам продаж видно, что за период июнь-сентябрь 2020 года произошёл значительный рост продаж пива в сегменте специализированных магазинов и магазинов у дома - рост 124,4%. В сентябре текущего года все каналы торговли показывают рост по сравнению с сентябрем 2019 года, самое серьезное увеличение наблюдается в канале специализированных точек и Магазинов у дома - плюс 153,5%", - говорится в исследовании.

Там также делается вывод, что значимость каналов специализированных магазинов и магазинов у дома для продаж пенного напитка выросла вдвое и составила 43,6%. "В то же время значимость канала минимаркетов снизилась до 35,3%", - отмечают аналитики "Первого ОФД".

В целом по Федеральным округам, исследователи отмечают, что в денежном выражении больше всего продаж пива за последние три месяца приходится на Центральный федеральный округ. "В 2019 году заметно снижение продаж пива уже в сентябре. В 2020 году спад потребления меньше, что может быть связано с хорошей погодой", - пояснили в компании.

Также, говорится в исследовании, по итогам трех месяцев произошло перераспределение значимости Федеральных округов по продажам пива. В частности, в денежном выражении заметно прибавили Дальневосточный ФО (5,5 процентных пункта по отношению к 2019 году) и Уральский ФО (5 п.п.). "Первое место по-прежнему занимает ЦФО с показателем значимости в 34,7%.

"Летом 2020 по сравнению с летом 2019 было продано меньше пива в Приволжском федеральном округе (минус 16,9%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (минус 41%). Остальные округа, по данным "Первого" ОФД, показывают рост продаж.