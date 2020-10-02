Новости

Сенаторы РФ направили обращение парламентариям Армении и Азербайджана 13:55
В Москве создали прибор, улавливающий COVID-19 в воздухе 13:54
Пропавший под Астраханью ученый найден мертвым 13:40
Гай Ричи сделает из "Джентльменов" сериал 13:36
Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая" 13:15
Головченко: Работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам 13:09
В сентябре россияне на 153% увеличили покупки пива в магазинах у дома 13:08
Мосгорсуд проверит законность приговора по делу Серебренникова 23 октября 12:58
Полицейские освободили похищенного мигранта из строительного вагончика 12:49
Американские ученые выявили главных распространителей COVID-19 12:49
В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19 12:41
Билли Айлиш выпустила официальный клип на песню из нового "Бонда" 12:40
В Москве сделали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 12:37
Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления 12:37
Reuters: У Майкла Помпео не нашили коронавируса 12:36
Татьяна Голикова призвала россиян не заниматься самолечением 12:35
Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе в Москве 12:33
Закрытый участок Арбатско-Покровской линии мосметро откроется досрочно 12:31
Парламент Беларуси утвердил Головченко на посту премьера 12:30
40% россиян верят, что женщина может стать президентом РФ в ближайшие 20 лет 12:09
В Псковской области водитель погиб из-за столкновения с лебедем 11:58
Путин пока не сделал прививку от коронавируса 11:56
В Минске объявили об ответных санкциях против европейских чиновников 11:51
Ведущие ученые Союзного государства избраны академиками МААН 11:42
В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 13:08
Рубрика: Экономика

В сентябре россияне на 153% увеличили покупки пива в магазинах у дома

Текст: Светлана Ментюкова

За сентябрь 2020 года россияне значительно, более чем на 150%, увеличили покупки пива в магазинах у дома и специализированных алкомаркетах, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Следует из данных исследования рынка продаж пива, проведенных оператором фискальных данных "Первый ОФД".

Фото: iStock
Вступление техрегламента о безопасности алкоголя могут перенести на год

"В разбивке по каналам продаж видно, что за период июнь-сентябрь 2020 года произошёл значительный рост продаж пива в сегменте специализированных магазинов и магазинов у дома - рост 124,4%. В сентябре текущего года все каналы торговли показывают рост по сравнению с сентябрем 2019 года, самое серьезное увеличение наблюдается в канале специализированных точек и Магазинов у дома - плюс 153,5%", - говорится в исследовании.

Там также делается вывод, что значимость каналов специализированных магазинов и магазинов у дома для продаж пенного напитка выросла вдвое и составила 43,6%. "В то же время значимость канала минимаркетов снизилась до 35,3%", - отмечают аналитики "Первого ОФД".

В целом по Федеральным округам, исследователи отмечают, что в денежном выражении больше всего продаж пива за последние три месяца приходится на Центральный федеральный округ. "В 2019 году заметно снижение продаж пива уже в сентябре. В 2020 году спад потребления меньше, что может быть связано с хорошей погодой", - пояснили в компании.

Фото: iStock
Минфин признал законопроект об интернет-торговле алкоголем неактуальным

Также, говорится в исследовании, по итогам трех месяцев произошло перераспределение значимости Федеральных округов по продажам пива. В частности, в денежном выражении заметно прибавили Дальневосточный ФО (5,5 процентных пункта по отношению к 2019 году) и Уральский ФО (5 п.п.). "Первое место по-прежнему занимает ЦФО с показателем значимости в 34,7%.

"Летом 2020 по сравнению с летом 2019 было продано меньше пива в Приволжском федеральном округе (минус 16,9%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (минус 41%). Остальные округа, по данным "Первого" ОФД, показывают рост продаж.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Курс евро достиг 92 рублей
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ