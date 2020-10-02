В Шотландии отстранили депутата из-за нарушения санитарных ограничений

В Шотландии приостановили полномочия члена правящей национальной партии страны Маргарет Фаррье, которая с симптомами коронавируса отправилась в Лондон для участия в заседании парламента.

В минувшую субботу Фаррье обнаружила у себя признаки COVID-19 и сдала тест. А в понедельник, ощутив улучшение самочувствия, поехала на поезде из Эдинбурга в Лондон для участия в одной из парламентских сессий в Вестминстере. Вечером в тот же день женщина получила положительный результат теста на коронавирус, но, проигнорировав требования самоизоляции, во вторник отправилась назад в Эдинбург, пишет РИА Новости.

Такое поведение вызвало возмущение однопартийцев. В открытом письме Фаррье извинилась перед коллегами, многие из которых настаивают на ее добровольной отставке. Глава Шотландской национальной партии и первый министр страны Никола Стерджен поддержала решение о временном отстранении депутата от полномочий. Отметив, что правила распространяются на всех.