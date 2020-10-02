В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 739 военнослужащих

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, превысило 12 тысяч. Эти данные на вечер 2 октября, они опубликованы в специальном бюллетене на официальном Минобороны РФ.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 42 военнослужащих. В целом - 12 078. Начиная с марта, более 41 917 представителей Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако рост заболеваемости коранавирусом в осенний период, который прогнозировали эксперты и который наблюдается в России и в мире, не обошел стороной и Вооруженные силы РФ. На сегодняшний день 739 военнослужащих, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это несколько больше, чем было в последние дни. 479 пациентов лежат в военных госпиталях. Четверо изолированы по месту службы. Семь человек находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 249 лечатся на дому.

"Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков", - говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - двое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у десяти пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 6 924 гражданам, более тысячи трехсот из которых - гражданские. Сказано, что все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.