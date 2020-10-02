Валерий Гергиев и Мариинский театр отправляются на гастроли в Европу

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в России и в Европе, Мариинский театр отправился на гастроли. Концерты оперной труппы и оркестра пройдут 3 и 4 октября в Люксембурге и Париже. В афише - русская музыка: Мусоргский, Чайковский, Стравинский, Шостакович. Гастроли состоятся в рамках проекта "Русские сезоны".

Сам Валерий Гергиев в данный момент находится в Италии, где сегодня выступит в Парме с оркестром Театра Комунале Болоньи на XX Вердиевском фестивале, где не выходил на сцену уже 19 лет. В программе прозвучат увертюры к операм "Вильгельм Телль" Россини, "Сила судьбы" Верди, 4-я симфония Мендельсона и 5-я Чайковского.

3 октября он уже присоединится к музыкантам Мариинского театра в Люксембурге, где на сцене филармонии будут исполнены "Базельский концерт" Стравинского и Серенада для струнного оркестра Чайковского. Вместе с Мариинским оркестром в этой программе выступят также пианист Вадим Холоденко, победитель конкурса Вана Клиберна в Техасе (2013) и Селина Отт (труба), победительница конкурса Internationaler Musikwettbewerb der ARD (2018). Музыканты будут солировать в Первом фортепианном концерте Дмитрия Шостаковича.

В воскресенье, 4 октября, солисты, хор и оркестр Мариинского театра выступят в Парижской филармонии, на сцене которой они регулярно представляют свой симфонический и оперный репертуар. Здесь в исполнении марийцев уже звучали тетралогия Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга", "Иоланта" Чайковского, "Парсифаль" Вагнера. На этот раз Мариинский театр представит в Париже большую народную музыкальную драму Мусоргского "Хованщина", мощь которой не удастся воплотить сокращенным составом исполнителей. В концертной версии оперы выступят Юлия Маточкина (Марфа), Михаил Петренко (Князь Иван Хованский), Евгений Акимов (Князь Андрей Хованский), Евгений Никитин (Шакловитый), Станислав Трофимов (Досифей), Олег Видеман (Князь Василий Голицын). Валерий Гергиев пояснил, почему все-таки выбрал эту масштабную партитуру для гастролей:

- Несмотря на сложности, которые сейчас все переживают, мы едем на гастроли и на сцене нового зала Парижской филармонии исполним оперу Мусоргского "Хованщина". Это великая музыка, летопись русской истории, русской души. Второй такой русской оперы - могучей и одновременно с таким накалом и энергетикой - просто нет.

Справка "РГ"

Тем временем, в афише самой Мариинки стоят переносы - пока без указания дат (балет "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина, "Иван Сусанин" Глинки, "Борис Годунов" Мусоргского, "Сон в летнюю ночь" Бриттена). Остальная часть афиши исполняется.