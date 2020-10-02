Ведущие ученые Союзного государства избраны академиками МААН

Ведущие научные авторитеты Союзного государства избраны академиками Международной ассоциации академий наук на очередном заседании Совета МААН. Оно состоялось в режиме видеоконференции, сообщает источник в Академии наук Беларуси, уточняя, что с 2017 года именно научный центр РБ выполняет функции базовой структуры в организационном и методическом сопровождении МААН.

Вновь избранными академиками в этом году стали руководитель аппарата НАН Беларуси Петр Витязь, президент российского Курчатовского института Михаил Ковальчук, ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев, директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и вице-президент РАН Владимир Чехонин.

В состав международной ассоциации избраны также президент Академии наук Азербайджана Рамиз Мехтиев и первый вице-президент академического центра Украины Антон Наумовец. Кроме того, одновременно пять ведущих научных центров России стали полноправными членами МААН. Это МГУ, Курчатовский институт, Объединенный институт ядерных исследований, МФТИ и Российский фонд фундаментальных исследований. На заседании обсуждалось и внесение изменений в положение об этой международной организации, придание ряду ассоциированных членов статуса полноправных, утверждение положений научных советов и Совета молодых ученых.

За годы деятельности ассоциации, которая уже объединяет 26 организаций из 16 стран мира, констатировал руководитель МААН и белорусской Академии наук Владимир Гусаков, она доказала свою эффективность в решении широкого спектра задач научной кооперации и получила заслуженное признание.

Касаясь задач, стоящих перед учеными в связи с пандемией коронавируса, белорусский академик подчеркнул, что эпидемиологический кризис "наглядно показал, что только сообща мы можем решать проблемы глобального характера. На заседаниях научного совета по вирусологии МААН ведущие специалисты из Беларуси, России и Китая подробно обсудили широкий круг вопросов, связанных с инфекционными заболеваниями. Предложены конкретные механизмы в плане профилактики осложнений в высоких группах риска, рассмотрена возможность формирования совместных проектов с учеными из стран, входящих в состав МААН, рассмотрены клинические аспекты COVID-19".

Очередное, 34-е заседание Совета МААН предложено провести в сентябре 2021 года в белорусской столице с участием представителей Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Черногории, информирует БЕЛТА.