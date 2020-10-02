Венесуэла получила первую партию российской вакцины от COVID-19

Венесуэла получила от России первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила вице-президент южноамериканской страны Дэлси Родригес.

"Мы получили от нашей братской страны России первую партию вакцин Sputnik V", - сказала Родригес, чьи слова приводит РИА Новости.

Венесуэла является первым государством в западном полушарии, которое будет участвовать в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины, подчеркнула она.

Родригес также сообщила, что в стране собираются запустить производство "Спутник V".

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что помимо Венесуэлы клинические испытания данной вакцины "проводятся сейчас в Беларуси и планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, ОАЭ".