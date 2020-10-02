Врач рассказал, как увлечение телевизором влияет на активность мозга

Из-за пандемии коронавируса в России зафиксировано падение количества слушателей радио, а аудитория ушла в телевидение. Количество просмотров телешоу возросло в четыре раза. Однако врачи полагают, что такое времяпрепровождение с ТВ негативно влияет на активность мозга, а особенно на память и внимание.

Медики пришли к выводу, что телевизор дает человеку уже готовый образ, предполагает пассивный образ времяпровождения и провоцирует - ожирение, сахарный диабет, остеохондроз, болезни сердечно-сосудистой системы, нарушение сна и слабоумие.

- Чтение и разгадывание кроссвордов относятся к активной интеллектуальной работе мозга, что способствует формирование новых нейронных связей. А телевизор дает человеку уже готовый образ, лишая тем самым мозг необходимости думать, задавать вопросы, фантазировать, анализировать, делать собственные выводы, - сообщила kp.ru врач-невролог федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Татьяна Донских.

Яркая телевизионная картинка и "агрессивная" частота кадров способны ввести в транс взрослых и детей. Вот почему возникает синдром "залипания" перед телевизором или гаджетами. После чего требуются усилия, чтобы вернуть мозг к восприятию текстов и интеллектуальной деятельности.

Медики советуют, что для разгрузки мозга гораздо лучше подойдут прогулки на природе, физкультура, рукоделие, чтение книг и игры.