Вышла новая серия книг для самых маленьких "Полосатый слон"

Какими должны быть современные книжки для самых маленьких? Уютное чтение перед сном - это, конечно, хорошо, но еще лучше, когда книгу можно потрясти, попрыгать с ней или самому озвучить персонажей. Словом, не только прочитать историю, но и проиграть ее вместе с мамой и папой. Новая серия издательства "РОСМЭН" под названием "Полосатый слон" как раз об этом.

Пока в серии три издания для малышей разного возраста - от года до трех лет и от трех лет до шести. Все авторы и художники проекта - победители и финалисты ежегодного конкурса "Новая детская книга".

- Сегодня детская книга должна впитывать элементы игры, чтобы можно было не только читать, но и развернуть ее в спектакль, например, - говорит Валентина Дегтева.

Ее книжка "Улиткины, вперед!" про семейство быстрых-быстрых (но на самом деле - нет) улиток была сочинена буквально за неделю, специально к конкурсу. Причем вдохновением послужили повседневные казусы.

- Моя дочь принесла в дом улиток, и я давно хотела про них что-то сочинить. У них бывает много детенышей, поэтому у меня они ассоциируются с многодетной семьей. Мои дети уже достаточно взрослые, а вот подруга - многодетная мама. И когда мы вместе идем в парк (ее трое, мои двое), то вечно куда-то опаздываем - только вышли, а уже пора спать ложиться, пора кормить… И эти два образа удачно соединились в Улиткиных. Получилось узнаваемо, - рассказывает писательница.

Вместе с Улиткиными ребенок может почистить зубы, позавтракать, собраться на прогулку. А иллюстрации Марии Коротаевой помогут во всех красках представить это нерасторопное, но такое забавное семейство.

А вот "Би! Бо! Бу! Сонная история" Дианы Островерховой (художник - Елизавета Третьякова) - все-таки сказка перед сном. Но необычная: тут можно считать овечек, стучать, хлопать, разыгрывать роли. А еще в этой истории есть волк. Но не обычный - он вегетарианец и ест не овечек, а авокадо. Мечтает, чтобы его так и звали - Аволкадо.

"Желтая курточка, красные сапожки" Анастасии Безлюдной (художник - Юлия Прохоцкая) - книжка для совсем крох. Это история о прогулке, где можно прыгать по лужам, подружиться с червячком и набрать полные карманы сокровищ.

- Современные книги для малышей от книг десятилетней давности отличает особый подход к личности ребенка - как я его называю, "чтения на коленках". Когда родитель находится на одной горизонтали с ребенком, и их интересы, их восприятие мира проникают друг в друга. Ребенок получает колоссальную поддержку от родителей, он понимает, что он с ними на одной волне. А родитель, благодаря такой книге, находит ключ к своему ребенку, - уверена составить серии Полина Властовская.

Совсем скоро "Полосатый слон" пополнится новыми изданиями: так, уже на подходе "Фукля и тесто" Ксении Горбуновой, выйдут "Самолетный кот" Марии Тараненко, "Макс-Шмякс" Марии Евсеевой и другие. В издательстве планируют сделать "Полосатого слона" не временной серией, а постоянным проектом - он будет продолжаться и объединять книги с подачей, которая меняет детскую литературу и делает ее интересной современному ребенку.

Тем временем

В этом году итоги конкурса "Новая детская книга", уже 11-го по счету, будут объявлены в конце октября - торжественную церемонию перенесли из-за эпидемиологической ситуации. В короткий список вошли 30 работ в трех номинациях: "Истории на вырост" (прозаические произведения для детей от 7 до 12 лет), "Мистика. Хоррор. Саспенс" (художественные произведения указанных жанров для подростков от 12 до 18 лет) и "Новая детская иллюстрация". Главный приз - издание рукописи и иллюстрирование будущей книги. Всего на конкурс было подано свыше трех тысяч работ.