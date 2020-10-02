За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 2704

2. Санкт-Петербург 302

3. Московская область 244

4. Ростовская область 209

5. Нижегородская область 191

6. Воронежская область 173

7. Кемеровская область 167

8. Свердловская область 164

9. Ханты-Мансийский АО 153

10. Ставропольский край 149

11. Архангельская область 147

12. Ямало-Ненецкий АО 133

13. Саратовская область 129

14. Ульяновская область 128

15. Волгоградская область 119

16. Красноярский край 115

17. Удмуртская Республика 113

18. Самарская область 112

19. Оренбургская область 109

20. Краснодарский край 101

21. Алтайский край 101

22. Республика Коми 98

23. Пензенская область 98

24. Иркутская область 98

25. Омская область 96

26. Республика Крым 93

27. Мурманская область 92

28. Томская область 91

29. Республика Саха (Якутия) 90

30. Тюменская область 87

31. Республика Дагестан 85

32. Новосибирская область 85

33. Забайкальский край 85

34. Республика Алтай 84

35. Пермский край 83

36. Хабаровский край 80

37. Карачаево-Черкесская Республика 79

38. Челябинская область 79

39. Республика Бурятия 79

40. Ленинградская область 77

41. Республика Калмыкия 75

42. Кировская область 75

43. Приморский край 75

44. Калужская область 70

45. Белгородская область 67

46. Орловская область 65

47. Тверская область 64

48. Республика Карелия 63

49. Калининградская область 60

50. Брянская область 59

51. Ивановская область 58

52. Ярославская область 56

53. Новгородская область 55

54. Сахалинская область 55

55. Костромская область 54

56. Кабардино-Балкарская Республика 53

57. Республика Ингушетия 52

58. Курская область 50

59. Вологодская область 50

60. Рязанская область 49

61. Астраханская область 48

62. Тамбовская область 46

63. Липецкая область 45

64. Владимирская область 44

65. Республика Хакасия 43

66. Республика Башкортостан 42

67. Республика Тыва 39

68. Магаданская область 39

69. Псковская область 38

70. Республика Мордовия 37

71. Амурская область 36

72. Республика Адыгея 35

73. Республика Северная Осетия 35

74. Курганская область 35

75. Тульская область 34

76. Смоленская область 29

77. Республика Татарстан 28

78. Чувашская Республика 27

79. Камчатский край 26

80. г. Севастополь 25

81. Республика Марий Эл 23

82. Еврейская АО 20

83. Чеченская Республика 7

84. Ненецкий автономный округ 2

85. Чукотский АО 2 Всего в России зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

2. Смоленская область, Республика Татарстан 0,4%

3. Республика Тыва, Иркутская область, Республика Марий Эл, Челябинская область, Республика Башкортостан 0,5% За последние сутки подтверждено 186 летальных случаев: Владимирская область 3

Воронежская область 2

Ивановская область 2

Костромская область 2

Липецкая область 2

Московская область 7

Орловская область 2

Смоленская область 2

Тверская область 4

Тульская область 1

Москва 28

Республика Карелия 4

Республика Коми 4

Калининградская область 3

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 32

Республика Калмыкия 2

Краснодарский край 5

Астраханская область 2

Ростовская область 10

Севастополь 1

Республика Дагестан 9

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Чувашия 4

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 2

Оренбургская область 2

Пензенская область 2

Самарская область 5

Саратовская область 2

Курганская область 1

Свердловская область 2

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Челябинская область 5

Алтайский край 2

Красноярский край 1

Кемеровская область 4

Новосибирская область 3

Омская область 4

Республика Саха (Якутия) 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 21 077 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6054 человека: Белгородская область 40

Брянская область 44

Владимирская область 20

Воронежская область 141

Ивановская область 35

Калужская область 33

Костромская область 41

Курская область 31

Липецкая область 22

Московская область 187

Орловская область 47

Рязанская область 22

Смоленская область 29

Тамбовская область 17

Тверская область 19

Тульская область 43

Ярославская область 82

Москва 1157

Республика Карелия 22

Республика Коми 110

Архангельская область 46

Вологодская область 19

Калининградская область 36

Ленинградская область 27

Мурманская область 100

Новгородская область 10

Псковская область 14

Санкт-Петербург 151

Республика Адыгея 18

Республика Калмыкия 66

Республика Крым 39

Краснодарский край 38

Астраханская область 24

Волгоградская область 147

Ростовская область 116

Севастополь 20

Республика Дагестан 87

Республика Ингушетия 18

Кабардино-Балкарская Республика 17

Карачаево-Черкесская Республика 21

Республика Северная Осетия - Алания 48

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 215

Республика Башкортостан 7

Республика Марий Эл 7

Республика Мордовия 48

Республика Татарстан 39

Удмуртская Республика 44

Республика Чувашия 22

Пермский край 53

Кировская область 11

Нижегородская область 261

Оренбургская область 157

Пензенская область 76

Самарская область 87

Саратовская область 229

Ульяновская область 75

Курганская область 15

Свердловская область 89

Тюменская область 30

Ханты-Мансийский автономный округ 60

Ямало-Ненецкий автономный округ 23

Челябинская область 77

Республика Алтай 52

Республика Тыва 61

Республика Хакасия 73

Алтайский край 74

Красноярский край 79

Иркутская область 120

Кемеровская область 83

Новосибирская область 42

Омская область 167

Томская область 75

Республика Бурятия 51

Республика Саха (Якутия) 49

Забайкальский край 44

Камчатский край 9

Приморский край 33

Амурская область 42

Магаданская область 17

Хабаровский край 74

Сахалинская область 64

Еврейская автономная область 10 За весь период выписано по выздоровлению по России - 970 296.