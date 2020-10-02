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02.10.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 2704
  • 2. Санкт-Петербург 302
  • 3. Московская область 244
  • 4. Ростовская область 209
  • 5. Нижегородская область 191
  • 6. Воронежская область 173
  • 7. Кемеровская область 167
  • 8. Свердловская область 164
  • 9. Ханты-Мансийский АО 153
  • 10. Ставропольский край 149
  • 11. Архангельская область 147
  • 12. Ямало-Ненецкий АО 133
  • 13. Саратовская область 129
  • 14. Ульяновская область 128
  • 15. Волгоградская область 119
  • 16. Красноярский край 115
  • 17. Удмуртская Республика 113
  • 18. Самарская область 112
  • 19. Оренбургская область 109
  • 20. Краснодарский край 101
  • 21. Алтайский край 101
  • 22. Республика Коми 98
  • 23. Пензенская область 98
  • 24. Иркутская область 98
  • 25. Омская область 96
  • 26. Республика Крым 93
  • 27. Мурманская область 92
  • 28. Томская область 91
  • 29. Республика Саха (Якутия) 90
  • 30. Тюменская область 87
  • 31. Республика Дагестан 85
  • 32. Новосибирская область 85
  • 33. Забайкальский край 85
  • 34. Республика Алтай 84
  • 35. Пермский край 83
  • 36. Хабаровский край 80
  • 37. Карачаево-Черкесская Республика 79
  • 38. Челябинская область 79
  • 39. Республика Бурятия 79
  • 40. Ленинградская область 77
  • 41. Республика Калмыкия 75
  • 42. Кировская область 75
  • 43. Приморский край 75
  • 44. Калужская область 70
  • 45. Белгородская область 67
  • 46. Орловская область 65
  • 47. Тверская область 64
  • 48. Республика Карелия 63
  • 49. Калининградская область 60
  • 50. Брянская область 59
  • 51. Ивановская область 58
  • 52. Ярославская область 56
  • 53. Новгородская область 55
  • 54. Сахалинская область 55
  • 55. Костромская область 54
  • 56. Кабардино-Балкарская Республика 53
  • 57. Республика Ингушетия 52
  • 58. Курская область 50
  • 59. Вологодская область 50
  • 60. Рязанская область 49
  • 61. Астраханская область 48
  • 62. Тамбовская область 46
  • 63. Липецкая область 45
  • 64. Владимирская область 44
  • 65. Республика Хакасия 43
  • 66. Республика Башкортостан 42
  • 67. Республика Тыва 39
  • 68. Магаданская область 39
  • 69. Псковская область 38
  • 70. Республика Мордовия 37
  • 71. Амурская область 36
  • 72. Республика Адыгея 35
  • 73. Республика Северная Осетия 35
  • 74. Курганская область 35
  • 75. Тульская область 34
  • 76. Смоленская область 29
  • 77. Республика Татарстан 28
  • 78. Чувашская Республика 27
  • 79. Камчатский край 26
  • 80. г. Севастополь 25
  • 81. Республика Марий Эл 23
  • 82. Еврейская АО 20
  • 83. Чеченская Республика 7
  • 84. Ненецкий автономный округ 2
  • 85. Чукотский АО 2

Всего в России зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Московская область, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
  • 2. Смоленская область, Республика Татарстан 0,4%
  • 3. Республика Тыва, Иркутская область, Республика Марий Эл, Челябинская область, Республика Башкортостан 0,5%
За последние сутки подтверждено 186 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 2
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 2
  • Липецкая область 2
  • Московская область 7
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 4
  • Тульская область 1
  • Москва 28
  • Республика Карелия 4
  • Республика Коми 4
  • Калининградская область 3
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 32
  • Республика Калмыкия 2
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 2
  • Ростовская область 10
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Чувашия 4
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 2
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 5
  • Саратовская область 2
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 2
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Челябинская область 5
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 1
  • Кемеровская область 4
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 21 077 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6054 человека:
  • Белгородская область 40
  • Брянская область 44
  • Владимирская область 20
  • Воронежская область 141
  • Ивановская область 35
  • Калужская область 33
  • Костромская область 41
  • Курская область 31
  • Липецкая область 22
  • Московская область 187
  • Орловская область 47
  • Рязанская область 22
  • Смоленская область 29
  • Тамбовская область 17
  • Тверская область 19
  • Тульская область 43
  • Ярославская область 82
  • Москва 1157
  • Республика Карелия 22
  • Республика Коми 110
  • Архангельская область 46
  • Вологодская область 19
  • Калининградская область 36
  • Ленинградская область 27
  • Мурманская область 100
  • Новгородская область 10
  • Псковская область 14
  • Санкт-Петербург 151
  • Республика Адыгея 18
  • Республика Калмыкия 66
  • Республика Крым 39
  • Краснодарский край 38
  • Астраханская область 24
  • Волгоградская область 147
  • Ростовская область 116
  • Севастополь 20
  • Республика Дагестан 87
  • Республика Ингушетия 18
  • Кабардино-Балкарская Республика 17
  • Карачаево-Черкесская Республика 21
  • Республика Северная Осетия - Алания 48
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 215
  • Республика Башкортостан 7
  • Республика Марий Эл 7
  • Республика Мордовия 48
  • Республика Татарстан 39
  • Удмуртская Республика 44
  • Республика Чувашия 22
  • Пермский край 53
  • Кировская область 11
  • Нижегородская область 261
  • Оренбургская область 157
  • Пензенская область 76
  • Самарская область 87
  • Саратовская область 229
  • Ульяновская область 75
  • Курганская область 15
  • Свердловская область 89
  • Тюменская область 30
  • Ханты-Мансийский автономный округ 60
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • Челябинская область 77
  • Республика Алтай 52
  • Республика Тыва 61
  • Республика Хакасия 73
  • Алтайский край 74
  • Красноярский край 79
  • Иркутская область 120
  • Кемеровская область 83
  • Новосибирская область 42
  • Омская область 167
  • Томская область 75
  • Республика Бурятия 51
  • Республика Саха (Якутия) 49
  • Забайкальский край 44
  • Камчатский край 9
  • Приморский край 33
  • Амурская область 42
  • Магаданская область 17
  • Хабаровский край 74
  • Сахалинская область 64
  • Еврейская автономная область 10

За весь период выписано по выздоровлению по России - 970 296.

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