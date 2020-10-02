За сутки в России подтверждено 9412 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 2704
- 2. Санкт-Петербург 302
- 3. Московская область 244
- 4. Ростовская область 209
- 5. Нижегородская область 191
- 6. Воронежская область 173
- 7. Кемеровская область 167
- 8. Свердловская область 164
- 9. Ханты-Мансийский АО 153
- 10. Ставропольский край 149
- 11. Архангельская область 147
- 12. Ямало-Ненецкий АО 133
- 13. Саратовская область 129
- 14. Ульяновская область 128
- 15. Волгоградская область 119
- 16. Красноярский край 115
- 17. Удмуртская Республика 113
- 18. Самарская область 112
- 19. Оренбургская область 109
- 20. Краснодарский край 101
- 21. Алтайский край 101
- 22. Республика Коми 98
- 23. Пензенская область 98
- 24. Иркутская область 98
- 25. Омская область 96
- 26. Республика Крым 93
- 27. Мурманская область 92
- 28. Томская область 91
- 29. Республика Саха (Якутия) 90
- 30. Тюменская область 87
- 31. Республика Дагестан 85
- 32. Новосибирская область 85
- 33. Забайкальский край 85
- 34. Республика Алтай 84
- 35. Пермский край 83
- 36. Хабаровский край 80
- 37. Карачаево-Черкесская Республика 79
- 38. Челябинская область 79
- 39. Республика Бурятия 79
- 40. Ленинградская область 77
- 41. Республика Калмыкия 75
- 42. Кировская область 75
- 43. Приморский край 75
- 44. Калужская область 70
- 45. Белгородская область 67
- 46. Орловская область 65
- 47. Тверская область 64
- 48. Республика Карелия 63
- 49. Калининградская область 60
- 50. Брянская область 59
- 51. Ивановская область 58
- 52. Ярославская область 56
- 53. Новгородская область 55
- 54. Сахалинская область 55
- 55. Костромская область 54
- 56. Кабардино-Балкарская Республика 53
- 57. Республика Ингушетия 52
- 58. Курская область 50
- 59. Вологодская область 50
- 60. Рязанская область 49
- 61. Астраханская область 48
- 62. Тамбовская область 46
- 63. Липецкая область 45
- 64. Владимирская область 44
- 65. Республика Хакасия 43
- 66. Республика Башкортостан 42
- 67. Республика Тыва 39
- 68. Магаданская область 39
- 69. Псковская область 38
- 70. Республика Мордовия 37
- 71. Амурская область 36
- 72. Республика Адыгея 35
- 73. Республика Северная Осетия 35
- 74. Курганская область 35
- 75. Тульская область 34
- 76. Смоленская область 29
- 77. Республика Татарстан 28
- 78. Чувашская Республика 27
- 79. Камчатский край 26
- 80. г. Севастополь 25
- 81. Республика Марий Эл 23
- 82. Еврейская АО 20
- 83. Чеченская Республика 7
- 84. Ненецкий автономный округ 2
- 85. Чукотский АО 2
Всего в России зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Московская область, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
- 2. Смоленская область, Республика Татарстан 0,4%
- 3. Республика Тыва, Иркутская область, Республика Марий Эл, Челябинская область, Республика Башкортостан 0,5%
За последние сутки подтверждено 186 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 2
- Ивановская область 2
- Костромская область 2
- Липецкая область 2
- Московская область 7
- Орловская область 2
- Смоленская область 2
- Тверская область 4
- Тульская область 1
- Москва 28
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 4
- Калининградская область 3
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 32
- Республика Калмыкия 2
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 2
- Ростовская область 10
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 9
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Чувашия 4
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 2
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 2
- Самарская область 5
- Саратовская область 2
- Курганская область 1
- Свердловская область 2
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 5
- Алтайский край 2
- Красноярский край 1
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
- Республика Саха (Якутия) 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 21 077 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6054 человека:
- Белгородская область 40
- Брянская область 44
- Владимирская область 20
- Воронежская область 141
- Ивановская область 35
- Калужская область 33
- Костромская область 41
- Курская область 31
- Липецкая область 22
- Московская область 187
- Орловская область 47
- Рязанская область 22
- Смоленская область 29
- Тамбовская область 17
- Тверская область 19
- Тульская область 43
- Ярославская область 82
- Москва 1157
- Республика Карелия 22
- Республика Коми 110
- Архангельская область 46
- Вологодская область 19
- Калининградская область 36
- Ленинградская область 27
- Мурманская область 100
- Новгородская область 10
- Псковская область 14
- Санкт-Петербург 151
- Республика Адыгея 18
- Республика Калмыкия 66
- Республика Крым 39
- Краснодарский край 38
- Астраханская область 24
- Волгоградская область 147
- Ростовская область 116
- Севастополь 20
- Республика Дагестан 87
- Республика Ингушетия 18
- Кабардино-Балкарская Республика 17
- Карачаево-Черкесская Республика 21
- Республика Северная Осетия - Алания 48
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 215
- Республика Башкортостан 7
- Республика Марий Эл 7
- Республика Мордовия 48
- Республика Татарстан 39
- Удмуртская Республика 44
- Республика Чувашия 22
- Пермский край 53
- Кировская область 11
- Нижегородская область 261
- Оренбургская область 157
- Пензенская область 76
- Самарская область 87
- Саратовская область 229
- Ульяновская область 75
- Курганская область 15
- Свердловская область 89
- Тюменская область 30
- Ханты-Мансийский автономный округ 60
- Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- Челябинская область 77
- Республика Алтай 52
- Республика Тыва 61
- Республика Хакасия 73
- Алтайский край 74
- Красноярский край 79
- Иркутская область 120
- Кемеровская область 83
- Новосибирская область 42
- Омская область 167
- Томская область 75
- Республика Бурятия 51
- Республика Саха (Якутия) 49
- Забайкальский край 44
- Камчатский край 9
- Приморский край 33
- Амурская область 42
- Магаданская область 17
- Хабаровский край 74
- Сахалинская область 64
- Еврейская автономная область 10
За весь период выписано по выздоровлению по России - 970 296.