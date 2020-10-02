Захарова обвинила ЕС в отсутствии такта по отношению к Беларуси

Позиция Евросоюза по Беларуси идет вразрез с международным правом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала итоги встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. На совещании, которое состоялось в Берлине 27-28 августа, обсуждалась дальнейшая стратегия "единой Европы" в отношении Минска.

"Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций", - отметила Захарова. Ее заявление размещено на сайте министерства.

По словам дипломата, все это противоречит принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированному в Хельсинкском акте.