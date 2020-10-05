Экс-глава госкомпании в сфере ТЭК задержан за продажу коммерческой информации

Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по редкой статье УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенную из корыстной заинтересованности ". Об этом сообщило Главное управление по расследованию особо важных дел СК. Судя по заявлению ведомства, СК совместно с управлением "П" Службы экономической безопасности ФСБ выявил и пресек угрозу утечки дорогостоящих актуальных технологий в промышленной сфере.

Ни фамилии фигуранта дела, ни организации Следственный комитет не называет, как и то, о каких именно документах идёт речь. Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко:

"По данным следствия, бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника. По оценке специалистов, затраты на данные разработки составили более 2 миллиардов рублей, - сообщила она. - После этого он предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 миллионов рублей".

Петренко отметила, что "преступная деятельность задокументирована и пресечена". Подозреваемого задержали с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее.