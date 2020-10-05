Генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев заболел коронавирусом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заболел коронавирусом. Он в понедельник сдал положительный тест на коронавирус. После этого в соответствии с предписаниями врачей ему предстоит лечение. Как сообщает сайт Федерации бокса России, состояние функционера оценивается как стабильное.

О своем заболевании Кремлев сообщил в Instagram.

"Дорогие друзья, хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат! - Сейчас я прохожу курс лечения, состояние мое стабильное. Скоро вернусь к работе с новыми силами! Призываю всех заботиться о своем здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! Будьте здоровы!" - написал он.