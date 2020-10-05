Яшина могут признать лучшим вратарем в истории

Чемпион Европы по футболу-1960 легендарный советский вратарь Лев Яшин попал в число претендентов на попадание в "Команду мечты" по версии авторитетного издания France Football.

Журнал опросил 177 представителей СМИ, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.

Помимо Яшина в число претендентов на позицию голкипера вошли англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Дино Дзофф и Джанлуиджи Буффон, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н"Коно, представитель Нидерландов Эдвин ван дер Сар, а также датчанин Петер Шмейхель.

В 1963 году Яшин получил "Золотой мяч", учрежденный France Football приз лучшему футболисту года. Лев Иванович до сих пор остается единственным вратарем, удостоенным этой награды.