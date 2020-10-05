Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о вручении премий правительства 2020 года в области образования. Лауреаты получат по 2 миллиона рублей.

Награждены 38 человек. Среди них президент РГГУ Ефим Пивовар и его коллеги - за программу по истории и праву, директор заочной физтех школы МФТИ Анна Габдурафикова - за систему углубленной подготовки школьников в регионах, ректор НГТУ им. Алексеева Сергей Дмитриев и коллектив нескольких вузов - за учебники по техносферной безопасности, и другие.

Напомним, премия правительства в области образования вручается ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета. Решение поможет внедрению перспективных технологий обучения.