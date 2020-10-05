Массовое производство вакцины от коронавируса начнется через месяц

Масштабный ввод в гражданский оборот российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в конце октября - начале ноября, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии онкологического центра в Оренбурге.

"Сегодня еще два крупных предприятия адаптируют свои технологии под выпуск вакцины, поэтому мы планируем ее ввод в гражданский оборот в последних числах месяца, после чего производство пойдет по нарастающей", - сказал он. Сейчас проводится исследование первых промышленных образцов препарата, поскольку в стране действует строжайший контроль в отношении иммунобиологических средств. При этом число желающих привиться от коронавируса растет. "Запрос на российскую вакцину, как внутри государства, так и из-за рубежа очень большой", - говорит он.

Препарат разработан Центром имени Н.Ф. Гамалеи, прошел клинические испытания в июне-июле. Помимо него исследуются еще две российские вакцины, разработанные в научных центрах "Вектор" и имени М.П. Чумакова. Также российские ученые работают над созданием препарата от коронавируса на основе плазмы переболевших доноров - иммуноглобулиноантиковида. Он будет выпускаться для тяжелобольных. "Многие страны доказали эффективность плазмы переболевших доноров в лечении пациентов с COVID-19. Она содержит антитела для нейтрализации вируса, а также вещества для профилактики тромботических осложнений, - подчеркнул министр. - Сегодня идет работа над таким препаратом, а чтобы обеспечить дополнительный объем материала, отбираются те переболевшие пациенты, которые безопасны для получения плазмы, тромбоцитов и других компонентов крови".

Несмотря на рост числа заразившихся в крупных городах, ситуация с коронавирусом, по словам главы минздрава, в стране управляемая. "И развернутых коек, и подготовленного медицинского персонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся", - подчеркнул он. В профилактике роста заболеваемости Мурашко отметил важность ношения масок и соблюдение дистанции. Избежать тяжелых осложнений, по его словам, поможет раннее диагностирование заболевания и своевременно начатое лечение.

Суточный прирост заболевших вышел на уровень конца мая. Общее число заболевших COVID-19 в России - 1,215 тыс. человек, из них выздоровели 979,1 тыс., умерли 21 358 человек.

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Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ:

"Мы можем избежать второй волны совершенно малыми затратами - ношением масок, соблюдением дистанцирования, обработкой рук. Не нужно испытывать систему на прочность, а собственное здоровье - тем более".