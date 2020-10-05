Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах

Медицинские организации будут сообщать в полицию о пациентах, чью личность не удается установить, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. "Это могут быть те, кто потерял память и не в состоянии ничего о себе сообщить: люди без сознания, дети, люди старших возрастов", - пояснил он.

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