Признавшийся в отмывании денег на московской системе паркинга получил 4 года колонии

Четыре года проведет в колонии Иван Орлов, один из членов группы товарищей, кравших деньги города. Статей по Уголовному кодексу у Орлова две - особо крупное мошенничество и легализация украденных денег.

Орлов был сотрудником, а затем генеральным директором ООО "Интеллектуальные трафик системы". Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, этот человек, "действуя в составе организованной группы, по указанию ее руководителя Филиппова и совместно с иными соучастниками поставил оборудование, заведомо не отвечающее требованиям технической документации".

Орлов с товарищами изготовили фиктивные технические, сертификационные, платежные и прочие первичные документы для хищения бюджетных денег, выделенных в 2013 году на работы по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улично-дорожной сети Москвы.

По подсчетам следствия, эти люди похитили из бюджета Москвы больше 660 миллионов рублей, после чего легализовали их.

Во время следствия Орлов признал себя виновным. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В СК напомнили, что ранее был вынесен приговор организатору многомиллионного хищения Олегу Филиппову. А дела других пяти участников организованной группы рассматриваются в суде.

Еще один фигурант сбежал и объявлен в международный розыск.