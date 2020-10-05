Президент не подтвердил слухи о закрытии школ и полном переходе в будущем на дистанционное обучение, призвал студентов старших курсов идти работать в школы, а также заявил о том, что в пандемию снижения уровня образования в России не произошло.

На видеоконференции с учителями и студентами педагогических вузов Владимир Путин поздравил всех с профессиональным праздником. Быть наставником - благородная и ответственная цель, сказал он. Педагог помогает раскрыть талант, который заложен практически в каждом ребенке. В нашей стране во все времена к учителям относились с особым почтением и уважением, но значимость труда педагогов, как и медработников, в полной мере получилось оценить в период эпидемии, особенно в месяцы жестких вынужденных ограничительных мер. "Понимаю, что было очень сложно всем: и школьникам, и родителям, и учителям. Но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс, дистанционно вели уроки, используя новые технологии и современные подходы", - оценил президент.

Генсек ООН с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией и ограничениями, а в России этого не произошло, продолжил Путин, отметив роль классных руководителей. Решение о дополнительных федеральных выплатах им было абсолютно верным и заслуженным. Многие учителя не ограничились формальными требованиями, не работали "от звонка до звонка", а постоянно были в контакте с учениками, старались приободрить их, заметил президент. Поступали как настоящие добровольцы, как старшие друзья, наставники своих воспитанников, сравнил он.

Звания "Учитель года" заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии, уверен Путин. Во многом благодаря им система образования достойно справилась с вызовами.

И теперь предстоит сделать значительный шаг в развитии российской школы, используя полученный опыт и новые компетенции. В период эпидемии стали лучше видны все узкие места и проблемы, заметил Путин. Речь прежде всего об оборудовании и возможности использовать передовые технологии, о необходимости создания по всей стране современных, достойных условий для обучения детей, для жизни и работы педагогов.

Разговоры о закрытии школ, якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения президент назвал несерьезными - "потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя - это то, что дает высокое качество образования".

Будущее России зависит от молодежи, а уровень ее подготовки - от школьного учителя. "Так что в значительной степени от вас зависит и будущее страны", - заявил Путин. "Нам нужно сильное, современное, мощное, уважающее себя общество", - сказал он.

Президент попросил студентов старших курсов не только педагогических, но и других вузов, приходить работать в школы. "Ваше право вести уроки, кружки, секции теперь закреплено в законе. Уверен, вы обязательно найдете общий язык с детьми, завоюете авторитет и доверие, сами сможете поучиться у сильных наставников", - сказал он. Общей задачей Путин назвал обеспечение равенства образовательных возможностей для всех детей в стране, чтобы каждый мог раскрыть свой талант.

Уровень образования в России удалось сохранить даже в условиях пандемии

Президенту предложили организовать систему дистанционного обучения, которую можно было бы использовать, если учитель или ученик заболел, или если класс закрыли на карантин. "У нас такая система создается по необходимости, просто жизнь заставляет нас такую систему создавать", - ответил он. Остро стоит вопрос доступа к широкополосному и скоростному интернету. Это нужно сделать в течение следующего года, считает Путин. И нужно, чтобы в каждой семье было соответствующее оборудование. "К 2030-му практически 100-процентно должен во всей стране быть обеспечен и доступ к скоростному, широкополосному интернету, и оборудование", - сказал он.

Также президент указал губернаторам как можно активнее помогать молодым специалистам обустраиваться на новом месте жительства и работы, решать вопросы жилья и инициировать программы поддержки. А региональные надбавки за педагогическую работу не снимать ни в коем случае.

На встрече прозвучала просьба оставить упрощенный порядок сбора документов в органы соцзащиты, который был введен в пандемию. Это было связано с необходимостью прекратить излишнюю беготню по различным инстанциям, объяснил Путин и согласился, что ряд решений, связанных с дебюрократизацией, - получение справок, продление документов в автоматическом режиме - надо продлить как минимум до конца года. "Обязательно с правительством на этот счет поговорим", - заключил он.