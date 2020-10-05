Центральный детский магазин на Лубянке оштрафуют за нарушения масочного режима. В ходе рейда инспекторы столичного Роспотребнадзора выявили нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Ольга Куликова.

По ее словам, специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов. За эти нарушения предусмотрены штрафные санкции.

"За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток", - пояснила Ольга Куликова.