Полицейские раскрыли подпольную нарколабораторию в Новой Москве

Организатора подпольной нарколаборатории задержали в деревне Белоусово Новофедоровского поселения Москвы оперативники ГУНК МВД России совместно с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что для производства запрещенного вещества были закуплены необходимые ингредиенты и лабораторное оборудование, с помощью которого можно было изготовить до 50 килограммов мефедрона в месяц. Был и "химический реактор" - специальный агрегат, позволяющий улучшить качество производимых наркотиков.

Ирина Волк рассказала, что объявления о продаже наркотиков размещались в нелегальных интернет-магазинах. Запрещенные вещества передавались покупателям бесконтактным способом, через тайники, оборудованные в лесах.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В ходе обыска изъято свыше 18 килограммов мефедрона (порядка 90 тысяч разовых доз), более 15 килограммов прекурсоров и химических реактивов, лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты. Задержанный взят под стражу.