Следственный комитет проверил дела обманутых дольщиков

Неожиданный вывод сделал Следственный комитет, когда собрал вместе свои расследования уголовных дел про так называемых обманутых дольщиков. Таких дел десятки в каждом регионе страны и за не построенными домами - тысячи граждан, чьи права на достойную жизнь в своей квартире нарушены.

Путь дольщика к заветным ключам бывает непрост и даже опасен. Фото: Александр Корольков

Главные причины проблем дольщиков, считают в СКР, в том, что большие деньги, "находящиеся в обороте в сфере жилищного строительства, масштабное государственное финансирование этой отрасли привлекают внимание и многочисленных преступных групп". Преступления эти умышленные, направленные исключительно на кражу денег граждан.

Следственный комитет РФ всегда предельно тщательно реагирует на любые нарушения прав граждан, и принципиальная юридическая оценка действий лиц, допускающих нарушение прав участников долевого строительства, является приоритетной задачей ведомства, - подчеркнула официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В Твери расследуют уголовное дело о мошенничестве при долевом строительстве . Еще в декабре 2016 года компании "Тверьагрострой" было выдано разрешение на строительство многоквартирного дома по Бурашевскому шоссе.

За три года "Тверьагрострой" заключил 37 договоров участия в долевом строительстве. Отдать людям готовое жилье пообещали "не позднее 30 июня 2019 года". С них собрали больше 69 миллионов рублей. Но по состоянию на 29 сентября 2020 года строительство дома приостановлено "ввиду отсутствия денежных средств".

Где деньги и сколько людей пострадало, сейчас устанавливает следствие.

В Новосибирской области за долгостроем нашли чиновников. Там расследуется дело против действующего и бывшего сотрудников мэрии Новосибирска. По данным следствия, с апреля по декабрь 2016 года муниципальным заказчиком в лице сотрудников мэрии Новосибирска и застройщиками ООО "Доступное жилье Новосибирск" и ООО "НСК Девелопмент" были заключены муниципальные контракты "на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства - домах по улице Большая и Зорге города Новосибирска".

Общая сумма - больше 249 миллионов рублей. При этом, рассказывают в СК, чиновники мэрии Новосибирска прекрасно знали, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30 процентов от цены муниципальных контрактов. Но умышленно нарушили порядок оплаты и незаконно перечислили этим фирмам полную стоимость контрактов. А те, получив миллионы, вскорости обанкротились. Новосибирцы, живущие в аварийных домах, там и остались, а государство потеряло 202 миллиона рублей, которые планировало потратить на помощь людям.

Но эти суммы кажутся совсем небольшими на фоне того, что увидели следователи в Подмосковье. Там в производстве СК России по Московской области расследуется уголовное дело по обвинению пяти человек в организации и участии в преступном сообществе "с целью похищения путем обмана денежных средств граждан".

Целых шесть лет - с 2007 по 2013 годы - эти люди под предлогом участия в долевом строительстве украли у 405 граждан почти полмиллиарда рублей.

Граждан зазывали поучаствовать в строительстве 12 многоквартирных домов на территории Москвы и Московской области.

Строительство домов осуществлялось в отсутствие необходимой разрешительной документации, в связи с чем впоследствии дома признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе, рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Что бы хоть как-то компенсировать людям потраченные деньги, следователями арестованы 530 объектов недвижимого имущества обвиняемых - ликвидные земельные участки и другие объекты на территории Московской области и новой Москвы. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1,2 миллиарда рублей.

А в Ульяновске гендиректор строительной компании просто украл 440 миллионов рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса из семи многоквартирных домов. Выводил деньги через фирмы-однодневки.

Совсем недавно на оперативном совещании Председатель Следственного комитета России обсуждал с подчиненными работу по восстановлению прав обманутых дольщиков.

Александр Бастрыкин озвучил такие цифры: в первом полугодии 2020 года в Следственный комитет поступило 19 сообщений о преступлениях в сфере долевого строительства. По итогам их рассмотрения возбуждено 9 уголовных дел (Краснодарский край - 3, Вологодская область - 3, Приморский край, Московская и Челябинская области - по 1).

В 2020 году благодаря принятым мерам сумма возмещенного в ходе следствия ущерба в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросла в три раза и составила 1 миллиард 350 миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 426 миллионов рублей.

При этом глава ведомства потребовал от подчиненных не снижать активности и по всем уголовным делам в рамках законодательства накладывать арест на имущество обвиняемых и добиваться полного возмещения ущерба потерпевшим.

"Государство выделяет большие средства для решения проблем граждан, в том числе и в сфере долевого строительства. Наша задача - помочь руководству страны в решении социальных вопросов, в частности, в восстановлении прав обманутых дольщиков", - подчеркнул Александр Бастрыкин.