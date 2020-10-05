В Калуге двух рабочих засыпало землей в канализации

В Калуге при прокладке канализации погибли два работника областного водоканала. По данному факту региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ведомства.

ЧП произошло в районе Грабцевского шоссе в воскресенье 4 октября около 15 часов. По предварительным данным, при прокладке канализации была выкопана траншея глубиной три метра, на дне которой работали специалисты облводоканала. Поскольку стенки траншеи не были укреплены, произошел обвал грунта. При этом засыпало двух рабочих возраста 38 и 48 лет. Оба скончались.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" (часть 3 статьи 216 УК РФ). В рамках расследования выясняются все обстоятельства, приведшие к трагедии, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение охраны труда и безопасности при проведении работ.