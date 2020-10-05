В московском метро пассажир напал на женщину без маски

Пассажир московского метро напал на попутчицу, которая ехала без маски и при этом кашляла.

По данным РИА Новости, конфликт между пассажирами начался на станции "Профсоюзная". Когда они зашли в вагон, у мужчины сдали нервы, и он попытался ударить кашлявшую пассажирку. За женщину заступились другие пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что москвичи обязаны ездить в метро только в масках и перчатках. За несоблюдение режима могут привлечь к административной ответственности.