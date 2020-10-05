В Москве медведь напал на сотрудника цирка

В московском цирке на проспекте Вернадского медведь нанес смертельные травмы сотруднику.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, животное напало на мужчину, когда тот зашел к нему в вольер. Пострадавшего доставили в больницу, однако через несколько дней он скончался. По этому факту назначена прокурорская проверка.

Сотрудники надзорного органа изучат, как организована система охраны труда в цирке. Проверка поручена прокуратуре Юго-Западного округа столицы.

Ранее "РГ" писала о нападении медведя на дрессировщика и его сына-подростка в подмосковном цирке-шапито. Животное напало на людей при подготовке к выступлению. Оба пострадавших остались живы.