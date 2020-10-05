В Воронеже в массовой аварии погибли два человека

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП с участием восьми автомобилей в Воронеже.

Две аварии подряд на одном месте произошли около 22 часов воскресенья на Московском проспекте. Сначала случилось мелкое ДТП: Volvo C40 при перестроении столкнулся с Hyundi Solaris и Lifan Smily. Рядом остановились Skoda Rapid и Kia Rio - их водители решили оказать помощь участникам аварии.

Через несколько минут в стоящие на проезжей части машины врезалась летевшая на огромной скорости Toyota Crown с 30-летним воронежцем за рулем. Иномарка протаранила все пять машин, затем ее отбросило на двигавшийся рядом ВАЗ-2112 и припаркованный у обочины Toyota Celsior. Изменивший после удара направление ВАЗ врезался в дерево на обочине.

29-летняя водитель Lifan погибла на месте, ее 22-летняя пассажирка умерла в больнице. Также госпитализированы 27-летний водитель Kia - в момент аварии он вышел из машины, - 38-летний водитель и 47-летний пассажир ВАЗ.

- Водитель Toyota Crown был доставлен в медучреждение, но самовольно его покинул. На него составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.