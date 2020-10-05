Заммэра Москвы рассказал, вернут ли пропуска из-за ситуации с COVID

Необходимости возвращать пропускную систему в Москве пока нет - об этом в эфире "России 24" заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Ограничения, которые действуют сейчас, демократичны, - отмечает вице-мэр. - Если их выполнять, количество заболевших стабилизируется". Важно сделать все, чтобы не вернуться к пропускной системе, подчеркнул Ефимов. Серьезные ограничения губительно влияют на столичную экономику, напомнил он.

Отметим, что с 5 октября в Москве действует обязательная удаленка. Работодатели обязаны отправить на дистанционный режим не менее 30 процентов сотрудников.