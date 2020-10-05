Спасатели не обнаружили останков морских животных на побережье Камчатки

Новости

Нацбанк Киргизии рекомендовал финансово-кредитным учреждениям приостановить деятельность 08:23
В Бразилии появился свой "Призрачный гонщик" 08:22
В результате столкновений митингующих с милицией в Бишкеке погиб один человек 08:18
В Великих Луках число пострадавших после линейки детей выросло до 14 08:12
Наталья Сергунина: Несырьевой экспорт московских компаний увеличился на треть 07:55
На Красноярск обрушился многочасовой снегопад с дождем 07:45
Петр Бирюков: Выполнено более 2 тысяч заявок по доставке дров на дачи москвичей 07:15
Глава Киргизии не исключил аннулирования итогов выборов 07:11
В Свердловской области загорелся торговый центр 07:04
Президент Киргизии рекомендовал ЦИК изучить результаты выборов 06:58
Главный инфекционист США не исключил ухудшения состояния Трампа 06:50
Прокуратура Нью-Йорка допросила сына Трампа 06:30
Ученые: На дне океанов находятся миллионы тонн пластика 06:11
Борис Джонсон выделит миллионы фунтов на строительство ветряных станций 05:51
Госсекретарь США прибыл в Японию 05:50
Белый бриллиант продан на аукционе почти за 16 миллионов долларов 05:42
В Якутии на реке Алдан произошел разлив нефтепродуктов 05:39
В США за сто долларов можно купить монету "Трамп побеждает COVID" 05:31
В Бишкеке загорелось здание парламента страны 05:00
Шторм "Дельта" над Атлантикой усилился до урагана 04:45
Трамп призвал американцев не бояться коронавируса 04:24
МВФ одобрил второй транш льгот по кредитам для 28 стран 04:13
Врач рассказал о неожиданной пользе защитных масок 03:53
SpaceX получила новый контракт от Пентагона 03:50
В Сирии стартовал первый после войны международный велопробег 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие сайты помогут решить рабочие вопросы
Какие сайты помогут решить рабочие вопросы
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Задайте вопрос министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву
Задайте вопрос министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву
05.10.2020 12:18
Рубрика: Общество

Спасатели не обнаружили останков морских животных на побережье Камчатки

Текст: Тимофей Борисов
По сообщению начальника ГУ МЧС по Камчатскому краю Игоря Михно, его подчиненные не обнаружили мертвых представителей камчатской фауны в тех местах, откуда ранее поступили жалобы серферов на загрязнение. Об этом главный спасатель Камчатки заявил сегодня в интервью местным журналистам.

Известно, что все камчатское управление занимается мониторингом обстановки. Но ситуация действительно необычная. Кстати, на федеральном сайте МЧС вообще нет ни одной статьи и даже упоминания о расследовании возможной природной аварии у самых восточных рубежей нашей страны. Тем не менее спасатели занимаются, как обследованием береговой линии, так и морской акватории, оказанием помощи другим службам в заборе проб. Также камчатский главк МЧС задействовал беспилотные летательные аппараты с камерами хорошего разрешения, при помощи которых можно наблюдать за состоянием воды и береговой полосы.

Фото: Роскосмос
"Роскосмос" передал фотографии побережья Камчатки следственным органам

Сегодня же в районе Халактырского пляжа сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на квадроциклах обследовали береговую линию, а также бухты от Малолагерной до Большелагерной. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на катерах патрулируют акватории. И все эти визуальные наблюдения позволили ведомству сделать весьма громкое заявление о том, что факты о выбросах животных, которые в эти дни распространяются в социальных сетях, по состоянию на 5 октября не подтверждаются.

"Я думаю, что не может быть такого, что десятки тонн морских животных унесло океаном. Мы сразу обследовали те места, в которых якобы производились эти съемки, но там ничего не нашли. Никаких пятен на воде и постороннего запаха тоже нет. Пробы, которые на сегодняшний день отобрал Роспотребнадзор, тоже не показали никаких превышений. Водолазы погружались: вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи не было, никаких нарушений в медицинских показателях у сотрудников зафиксировано не было, несмотря на то, что они ежедневно работают и на воде, и на берегу", - сообщил сегодня журналистам Игорь Михно.

В регионах Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Экологическое ЧП на Камчатке

Главное сегодня

Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в СБ ООН
Трамп заявил о скором возвращении к предвыборной кампании
Названа группа людей с врожденной защитой от COVID-19
Роспотребнадзор: Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь антитела к COVID-19
В РПЛ допустили возможность закрытия трибун из-за коронавируса
Какие изменения ждут российские школы
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19