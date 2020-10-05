Спасатели не обнаружили останков морских животных на побережье Камчатки

По сообщению начальника ГУ МЧС по Камчатскому краю Игоря Михно, его подчиненные не обнаружили мертвых представителей камчатской фауны в тех местах, откуда ранее поступили жалобы серферов на загрязнение. Об этом главный спасатель Камчатки заявил сегодня в интервью местным журналистам.

Известно, что все камчатское управление занимается мониторингом обстановки. Но ситуация действительно необычная. Кстати, на федеральном сайте МЧС вообще нет ни одной статьи и даже упоминания о расследовании возможной природной аварии у самых восточных рубежей нашей страны. Тем не менее спасатели занимаются, как обследованием береговой линии, так и морской акватории, оказанием помощи другим службам в заборе проб. Также камчатский главк МЧС задействовал беспилотные летательные аппараты с камерами хорошего разрешения, при помощи которых можно наблюдать за состоянием воды и береговой полосы.

Сегодня же в районе Халактырского пляжа сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на квадроциклах обследовали береговую линию, а также бухты от Малолагерной до Большелагерной. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на катерах патрулируют акватории. И все эти визуальные наблюдения позволили ведомству сделать весьма громкое заявление о том, что факты о выбросах животных, которые в эти дни распространяются в социальных сетях, по состоянию на 5 октября не подтверждаются.

"Я думаю, что не может быть такого, что десятки тонн морских животных унесло океаном. Мы сразу обследовали те места, в которых якобы производились эти съемки, но там ничего не нашли. Никаких пятен на воде и постороннего запаха тоже нет. Пробы, которые на сегодняшний день отобрал Роспотребнадзор, тоже не показали никаких превышений. Водолазы погружались: вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи не было, никаких нарушений в медицинских показателях у сотрудников зафиксировано не было, несмотря на то, что они ежедневно работают и на воде, и на берегу", - сообщил сегодня журналистам Игорь Михно.