Сразу два ведомства - МЧС России и Федеральная Авиалесоохрана - предупреждают об угрозах природного характера в октябре. В зоне повышенного риска по всем возможным угрозам - Дальний Восток. Тут могут с большой вероятностью сбыться сценарии пожаров, наводнений, проседаний грунта, оползней и даже "пеплопада", который может угрожать внутренним и международным авиарейсам.

Это не значит, что в других регионах России в октябре будет полностью спокойно. Но вот, скажем, Камчатка в абсолютных лидерах и по потенциальным пожарам, по вулканической активности и другим не менее опасным угрозам. Юг полуострова, там где сосредоточено практически все население, на прогнозных картах МЧС и Авиалесоохраны оказался окрашен в красный цвет. А это означает высший уровень погодной опасности. Тут ожидаются как пожары, так и сильные осадки, которые, однако, могут и не потушить лес из-за сильного ветра, который будет разносить огонь.

Помимо Дальнего Востока в течение октября повышенная пожарная опасность в лесах ожидается в Северо-Кавказском, Южном, Сибирском федеральных округах страны. Пока режим ЧС продолжает действовать в двух субъектах: в Хасынском районе Магаданской области и самом Магадане, а также в Лысогорском районе Саратовской области. Особый противопожарный режим введен в 37 субъектах России. В ближайшие дни надо быть особо внимательными пожарным Бурятии, Тывы, Крыма, Омской области и республикам Северного Кавказа.

Наибольший риск возникновения подтоплений приусадебных участков, автомобильных и железных дорог, низководных мостов, подмыва дорог прогнозируется на территории Приморского, центральных и южных районов Хабаровского края.

Предупреждают спасатели и туристов, спортсменов, а также любителей экстремальных видов спорта. Вулканы Ключевской, Шивелуч и Эбеко могут представлять угрозу ближайшим к ним населенным пунктам. Землетрясений не прогнозируется, а вот пеплопады вполне возможны. Следует поберечься и водителям. Пеплопады и грязекаменные потоки дождевого и вулканического происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов, изыскателей, находящихся в районах этих вулканов.

На Северном Кавказе осадки в горах могут серьезно повредить дороги. Точнее, опасны не сами прошедшие на прошлой неделе дожди, а последствия, которые они способны вызвать.

- На прошлой неделе столкновение у южных границ страны активного циклона и мощного антициклона привело к тому, что перепад атмосферного давления между центральными и южными районами страны составил 14 мм, это почти в 4 раза больше нормы. Местами за трое суток выпало до 54 мм осадков. Обычно столько выпадает за две декады октября. На предстоящей неделе в связи с предшествующим периодом выпадения осадков на территории республик Северного Кавказа прогнозируется высокая вероятность обвально-осыпных процессов, схода оползней и просадки грунта, - сообщил начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко на вчерашнем селекторе в антикризисном центре МЧС.