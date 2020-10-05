Осужденный из Пермского края рассылал СМС с предложением вступить в "ИГ"

В Прикамье 21-летнего жителя города Сургута обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1, статьи № 205.й УК РФ (содействие террористической деятельности, склонение лица в совершение преступления).

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, по версии следствия, обвиняемый, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений в Пермском крае, при помощи сотового телефона направлял жителю Москвы сообщения с предложением вступить в международную террористическую организацию "Исламское государство", запрещенную на территории Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.