Саратовца задержали за курение в самолете

В Саратове сотрудники транспортной полиции задержали пассажира рейса из Сочи за нарушение правил поведения на борту.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ПФО, представители авиакомпании проинформировали полицию об инциденте во время полета. По словам членов экипажа, один из пассажиров курил в туалетной комнате электронные сигареты.

Подозреваемого в нарушении - 39-летнего жителя Саратова - доставили в дежурную часть полиции аэропорта Гагарин. Как уточнили в ведомстве, в отношении саратовца составлен административный протокол.