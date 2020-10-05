В Башкирии при пожаре погибла семья с пятилетним ребенком

В поселке Лебяжий Уфимского района Башкирии при пожаре погибли двое взрослых и пятилетняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

В пресс-службе ГУ МЧС по РБ уточнили, что сообщение о горении жилого кирпичного дома на улице Мира поселка Лебяжий поступило поздней ночью. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит мансарда жилого дома. К тушению пожара привлекались от МЧС России - 23 человека и девять единиц техники. Вскоре были обнаружены тела трех погибших, в том числе пятилетней девочки.

По данным управления СК, в пожаре погибли пятилетняя девочка, ее 38-летняя мать и 44-летний отец. Мать погибшей женщины успела покинуть дом, когда начался пожар, отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники полиции и дознаватель МЧС России.

Осмотрев место происшествия, следователи назначили комплекс необходимых экспертных исследований для установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома. Сейчас допрашиваются очевидцы и устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.