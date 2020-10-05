В Чувашии напали на министра здравоохранения республики

В столице Чувашии произошло нападение на министра здравоохранения республики Владимира Степанова.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, инцидент произошел в минувшую субботу около республиканского правительства. Злоумышленник дождался, пока чиновник выйдет из здания, и набросился на него с гаечным ключом, сумев нанести не менее трех ударов.

Министр защищался, он получил несколько ссадин и кровоподтеков на предплечье.

Степанову оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждался. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Подозреваемым оказался 23-летний мужчина, страдающий психическим заболеванием. По его словам, мотивом для нападения стало одно из решений, недавно озвученных главой минздрава Чувашии. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения.