Жителя Чебоксар задержали за нападение на школьницу в лифте

Полицейские в Чебоксарах задержали мужчину, который надругался над девятилетней девочкой в лифте многоэтажки.

По информации МВД по Чувашии, 2 октября в одном из домов подозреваемый напал на школьницу, возвращавшуюся домой с занятий.

Установить приметы злоумышленника сотрудники правоохранительных органов смогли по камерам системы "Безопасный город". Они отследили его маршрут, опросили жителей микрорайона и выяснили, где он живет.

Возле дома злоумышленника полицейские выставили засаду. 46-летнего мужчину, неоднократно судимого за имущественные преступления и освободившегося из мест заключения около года назад, задержали спустя 12 часов после совершения преступления.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.